買銀行股賺息賺價？分析滙豐0005、中銀香港2388、渣打2888是否值得買入

銀行股個別發展，中銀香港 （02388） 升逾1%，半日企穩30元，滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 股價偏軟，銀行股現價值得買？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）分析指，銀行股年初至今跑贏大市，加息預期增，憧憬銀行股息差擴闊，可賺息賺價，料股價慢升，現水平可持中線心態分注買入，回落再加注。
**重溫《ET開市直擊》美股急跌道指失3萬 港股失二萬一仲有冇運行**
https：//inews.hket.com/article/3278862
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