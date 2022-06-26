疫情踏入第三年，經歷多次停課及最嚴重的第五波疫情，疫情前後出生的疫情BB都已開始牙牙學語，甚至已經上幼稚園。不過，有不少家長都擔憂小朋友在疫情期間，因無法上實體課，及較少外出，語言發展會較緩慢。言語治療師兼新加坡卓薈國際幼稚園校監秦蓁接受TOPick專訪時表示，0至6歲時小朋友語言發展黃金期，而社交正正是語言能力的其中一個重要部分。
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疫情踏入第三年，經歷多次停課及最嚴重的第五波疫情，疫情前後出生的疫情BB都已開始牙牙學語，甚至已經上幼稚園。不過，有不少家長都擔憂小朋友在疫情期間，因無法上實體課，及較少外出，語言發展會較緩慢。言語治療師兼新加坡卓薈國際幼稚園校監秦蓁接受TOPick專訪時表示，0至6歲時小朋友語言發展黃金期，而社交正正是語言能力的其中一個重要部分。
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疫情踏入第三年，經歷多次停課及最嚴重的第五波疫情，疫情前後出生的疫情BB都已開始牙牙學語，甚至已經上幼稚園。不過，有不少家長都擔憂小朋友在疫情期間，因無法上實體課，及較少外出，語言發展會較緩慢。言語治療師兼新加坡卓薈國際幼稚園校監秦蓁接受TOPick專訪時表示，0至6歲時小朋友語言發展黃金期，而社交正正是語言能力的其中一個重要部分。
【湊得輕鬆啲】疫下欠社交礙幼童語言發展 專家教２個小遊戲助改善語言表達能力
疫情踏入第三年，經歷多次停課及最嚴重的第五波疫情，疫情前後出生的疫情BB都已開始牙牙學語，甚至已經上幼稚園。不過，有不少家長都擔憂小朋友在疫情期間，因無法上實體課，及較少外出，語言發展會較緩慢。言語治療師兼新加坡卓薈國際幼稚園校監秦蓁接受TOPick專訪時表示，0至6歲時小朋友語言發展黃金期，而社交正正是語言能力的其中一個重要部分。
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