【潛力股精選】梁耀康：華潤醫藥（03320）

潛力股精選

華潤醫藥（03320）收市報12.64元，升5.3%。獨立股評人梁耀康分析華潤醫藥，首季業績理想，旗下公司東阿阿膠、華潤雙鶴盈利表現佳，能帶動華潤醫藥業務有好表現。華潤雙鶴更跟藥廠簽訂新冠口服藥抑制劑，國策亦振興醫藥行業，同樣有利華潤醫藥。股價自3月築底後穩步回升，已升越年初高位，料再向上突破。目標價及止蝕位？立即點擊收看／收聽。→【即睇買賣策略】

*重溫《ET講股通》梁耀康：醫藥股發威

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