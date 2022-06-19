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【湊得輕鬆啲】李彩華賣海鮮養大5個女勞碌一生　「小背心」計劃退休玩音樂享兒孫福

每逢出現有關海鮮食安問題的新聞，總會見到香港海鮮業聯合總會主席、人稱「小背心」的李彩華解答記者提問，現年64歲的華哥一直想交棒，好讓自己安享晚年，弄孫為樂，夾band玩音樂。說到癮起，華哥拿起色士風隨意吹奏，「孫兒生日時，我會玩樂器為他們伴奏！」

全文：https://topick.hket.com/article/3278535

退休 音樂 海鮮 李彩華
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【湊得輕鬆啲】李彩華賣海鮮養大5個女勞碌一生　「小背心」計劃退休玩音樂享兒孫福

每逢出現有關海鮮食安問題的新聞，總會見到香港海鮮業聯合總會主席、人稱「小背心」的李彩華解答記者提問，現年64歲的華哥一直想交棒，好讓自己安享晚年，弄孫為樂，夾band玩音樂。說到癮起，華哥拿起色士風隨意吹奏，「孫兒生日時，我會玩樂器為他們伴奏！」

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