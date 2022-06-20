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港股短線開始危險？譚智樂：如今日企不穩21000點　短線走勢不樂觀

港股低開逾百點，恒指半日反覆升34點，報21109點，二萬一失而復得，成交833億元。獨立股評人譚智樂（Arnold）分析港股走勢，指今日如企不穩21000點要小心短線調整，他料美股一旦恐慌性拋售，港股難守兩萬，又指港股短線不樂觀，3個月內有可能二次探底，一注買入宜減持，年底恒指望22000至24000點。

 

**重溫《開市追揸沽》「618」後科技股躺平？美國經濟衰退風險多大**
https：//inews.hket.com/article/3280816

今日 12:14
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港股短線開始危險？譚智樂：如今日企不穩21000點　短線走勢不樂觀

港股低開逾百點，恒指半日反覆升34點，報21109點，二萬一失而復得，成交833億元。獨立股評人譚智樂（Arnold）分析港股走勢，指今日如企不穩21000點要小心短線調整，他料美股一旦恐慌性拋售，港股難守兩萬，又指港股短線不樂觀，3個月內有可能二次探底，一注買入宜減持，年底恒指望22000至24000點。

 

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