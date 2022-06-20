GX中國電車2845股價破頂　現價追車遲不遲？

GX中國電車 （02845） 強勢跑贏大市，半日升逾3%，早段一度破頂高見164.45元，逼近250天線。獨立股評人譚智樂（Arnold）分析即市策略，短線買入宜於155元止蝕，不過逼近165至170元阻力位，上望空間不足10元不划算，如有興趣宜分注買，A股強勢，可留意寧德時代走勢。
**重溫《開市追揸沽》「618」後科技股躺平？美國經濟衰退風險多大**
https：//inews.hket.com/article/3280816
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