京東9618股價下挫近3%　短線跌穿咩位要止蝕？

京東 （09618） 股價下挫近4%，現報251.4元，一度低見243.2元。獨立股評人譚智樂（Arnold）解讀618購物節數據，指客觀睇表現不錯，但早前「炒過龍」，建議現階段要分注收集，一注買入要等200元之下，但不易到價，中長線有機會上望300元，但有機會下試180元，過程會痛苦，短線如跌穿240元可止蝕。
**重溫《開市追揸沽》「618」後科技股躺平？美國經濟衰退風險多大**
https：//inews.hket.com/article/3280816
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