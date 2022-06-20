銀娛027股價破底　有機會下試到咩水平？

澳門新冠肺炎疫情升溫，濠賭股下挫，銀娛 （00027） 股價一度挫逾5%破底，低見38.55元。獨立股評人譚智樂（Arnold）分析策略，指銀娛股價如跌穿39元先走一走，要有心理準備會見32至33元，持貨如睇長線到位可溝貨，分注吸納形式收集估底，短線濠賭股問題大，憂受累內地經濟增長放緩。
**重溫《開市追揸沽》「618」後科技股躺平？美國經濟衰退風險多大**
https：//inews.hket.com/article/3280816
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