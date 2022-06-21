【靚太安樂窩】廚房必備Rasonic多功能氣炸爐　16種煮食功能打造零失敗懶人廚房【附有獎遊戲詳情】

靚太安樂窩

疫情反覆令大家對於在家煮食需求增加，不過廚房空間有限，一機多用就可以化解製作料理的煩惱。今集《靚太安樂窩》為你實測及介紹Rasonic多功能氣炸爐，以熱風對流技術烹調，只需簡單一按，就可以精準控制烹調溫度，短時間製作多款美食，打造零失敗廚房。

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