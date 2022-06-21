將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【靚太安樂窩】廚房必備Rasonic多功能氣炸爐　16種煮食功能打造零失敗懶人廚房【附有獎遊戲詳情】

疫情反覆令大家對於在家煮食需求增加，不過廚房空間有限，一機多用就可以化解製作料理的煩惱。今集《靚太安樂窩》為你實測及介紹Rasonic多功能氣炸爐，以熱風對流技術烹調，只需簡單一按，就可以精準控制烹調溫度，短時間製作多款美食，打造零失敗廚房。

全文:https://topick.hket.com/article/3234892

消費種類 家具 家品 家電 著數優惠 食譜 養生 Rasonic 遊戲 疫情
靚太安樂窩
今日 21:00
詳情
×

【靚太安樂窩】廚房必備Rasonic多功能氣炸爐　16種煮食功能打造零失敗懶人廚房【附有獎遊戲詳情】

疫情反覆令大家對於在家煮食需求增加，不過廚房空間有限，一機多用就可以化解製作料理的煩惱。今集《靚太安樂窩》為你實測及介紹Rasonic多功能氣炸爐，以熱風對流技術烹調，只需簡單一按，就可以精準控制烹調溫度，短時間製作多款美食，打造零失敗廚房。

全文:https://topick.hket.com/article/3234892

播放中
2:55
【靚太安樂窩】廚房必備Rasonic多功能氣炸爐　16種煮食功能打造零失敗懶人廚房【附有獎遊戲詳情】
靚太安樂窩
今日 21:00
【靚太安樂窩】廚房必備Rasonic多功能氣炸爐　16種煮食功能打造零失敗懶人廚房【附有獎遊戲詳情】
2:18
【靚太安樂窩】潔地之選HIZERO仿生型四合一潔地機　液固廢物自動分離方便又省時
靚太安樂窩
21:00 2022/06/14
【靚太安樂窩】潔地之選HIZERO仿生型四合一潔地機　液固廢物自動分離方便又省時
2:11
【靚太安樂窩】居家必備Laurastar LIFT消毒蒸氣燙斗　一次噴霧殺滅99.9% 病毒細菌及微生物
靚太安樂窩
21:00 2022/06/07
【靚太安樂窩】居家必備Laurastar LIFT消毒蒸氣燙斗　一次噴霧殺滅99.9% 病毒細菌及微生物
2:41
【靚太安樂窩】清潔恩物打造無塵空間　多功能無線吸塵機推介
靚太安樂窩
10:00 2022/04/28
【靚太安樂窩】清潔恩物打造無塵空間　多功能無線吸塵機推介
4:37
【靚太安樂窩】太太感激丈夫節儉慳錢成功上車 裝修400呎居屋變日式塌塌米窩居
靚太安樂窩
10:00 2022/03/18
【靚太安樂窩】太太感激丈夫節儉慳錢成功上車 裝修400呎居屋變日式塌塌米窩居
2:23
【靚太安樂窩】伊萊克斯UltimateHome2合為1空氣淨化抽濕機　一機高效淨化吸濕無懼病菌入侵
靚太安樂窩
10:00 2022/02/28
【靚太安樂窩】伊萊克斯UltimateHome2合為1空氣淨化抽濕機　一機高效淨化吸濕無懼病菌入侵
4:51
【靚太安樂窩】80後醫生夫婦豪裝渣甸山980呎單位　舊樓間隔重組變個性化摩登家居
靚太安樂窩
11:00 2022/02/20
【靚太安樂窩】80後醫生夫婦豪裝渣甸山980呎單位　舊樓間隔重組變個性化摩登家居
2:00
【靚太安樂窩】家居好法寶！歐洲製金章牌洗衣機　機身纖薄有「個性」
靚太安樂窩
13:14 2022/01/10
【靚太安樂窩】家居好法寶！歐洲製金章牌洗衣機　機身纖薄有「個性」
2:37
【靚太安樂窩】一手吸淨每個角落　全家與塵隔絕
靚太安樂窩
12:31 2021/09/28
【靚太安樂窩】一手吸淨每個角落　全家與塵隔絕
1:39
【靚太安樂窩】大熱天時識用移動式冷氣機 家中行到邊涼到邊
靚太安樂窩
12:12 2021/07/20
【靚太安樂窩】大熱天時識用移動式冷氣機 家中行到邊涼到邊
5:25
【靚太安樂窩】80後夫婦$60萬裝修維港灣3房單位　開放式廚房+為愛女打造城堡公主床
靚太安樂窩
09:00 2021/06/08
【靚太安樂窩】80後夫婦$60萬裝修維港灣3房單位　開放式廚房+為愛女打造城堡公主床
6:46
【靚太安樂窩】紅磡海逸豪園雙連特色單位　超大廚房客飯廳打造一家四口安樂窩
靚太安樂窩
09:00 2021/06/01
【靚太安樂窩】紅磡海逸豪園雙連特色單位　超大廚房客飯廳打造一家四口安樂窩
2:49
【靚太安樂窩】起床說聲早晨開燈開冷氣沖咖啡 設計師分享智能家居最新技術
靚太安樂窩
00:00 2021/05/27
【靚太安樂窩】起床說聲早晨開燈開冷氣沖咖啡 設計師分享智能家居最新技術
6:36
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
靚太安樂窩
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
6:10
【靚太安樂窩】屯門1700呎四層獨立屋開揚廚房　連露天平台種植香草享下廚樂
靚太安樂窩
09:00 2021/05/18
【靚太安樂窩】屯門1700呎四層獨立屋開揚廚房　連露天平台種植香草享下廚樂
5:34
【靚太安樂窩】大圍3房千呎單位殘舊廚房大改造 玻璃間隔廚房增強空間感
靚太安樂窩
09:00 2021/05/11
【靚太安樂窩】大圍3房千呎單位殘舊廚房大改造 玻璃間隔廚房增強空間感