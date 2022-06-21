夏天開冷氣機，卻發現滴水、有異味、不夠涼快、噴冰粒，問題多多？TOPick節目《活得健康啲》請來AC Home冷氣師傅阿吉講解冷氣機常見的問題。他指出，上述問題大多是因為冷氣機太骯髒所致，除拆解成因，更教日常保養方法，包括正確清潔隔塵網的方法、開機關機貼士等。
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夏天開冷氣機，卻發現滴水、有異味、不夠涼快、噴冰粒，問題多多？TOPick節目《活得健康啲》請來AC Home冷氣師傅阿吉講解冷氣機常見的問題。他指出，上述問題大多是因為冷氣機太骯髒所致，除拆解成因，更教日常保養方法，包括正確清潔隔塵網的方法、開機關機貼士等。
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夏天開冷氣機，卻發現滴水、有異味、不夠涼快、噴冰粒，問題多多？TOPick節目《活得健康啲》請來AC Home冷氣師傅阿吉講解冷氣機常見的問題。他指出，上述問題大多是因為冷氣機太骯髒所致，除拆解成因，更教日常保養方法，包括正確清潔隔塵網的方法、開機關機貼士等。
【活得健康啲】10部冷氣機10部都邋遢 專家解構滴水異味成因教保養方法
夏天開冷氣機，卻發現滴水、有異味、不夠涼快、噴冰粒，問題多多？TOPick節目《活得健康啲》請來AC Home冷氣師傅阿吉講解冷氣機常見的問題。他指出，上述問題大多是因為冷氣機太骯髒所致，除拆解成因，更教日常保養方法，包括正確清潔隔塵網的方法、開機關機貼士等。
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