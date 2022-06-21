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協鑫科技（03800）展現強勢 股價高位止賺定揸實？

協鑫科技 （03800） 自5月初低位約2.1元起步，至今企穩在3元之上，強勢畢現，近日亦續見北水流入，持貨者究竟應止賺定繼續揸實？未有貨又應如何部署？請留意今集《青姐話》等青姐解答。

港股 技術分析 止賺 協鑫科技（03800） 北水流入
今日 13:00
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協鑫科技（03800）展現強勢 股價高位止賺定揸實？

協鑫科技 （03800） 自5月初低位約2.1元起步，至今企穩在3元之上，強勢畢現，近日亦續見北水流入，持貨者究竟應止賺定繼續揸實？未有貨又應如何部署？請留意今集《青姐話》等青姐解答。