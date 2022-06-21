公用股二選一：電能實業0006 VS 港燈2638收息揀邊隻

電能實業 （00006） 股價升逾2%，逼近10天線，可追入賺息賺價？比較港燈 （02638） 收息揀邊隻？泰豐東方管理基金經理朱晉民（朱Sir）分析，投資者股息較低、股價穩定，無野心的收息型投資者，港燈較適宜；電能實業股息高但波幅上落猛烈，且專注海外業務，受累歐洲滯脹風險，未必能為投資者帶來安穩。
**重溫《ET開市直擊》汽車股跑出可跟車？內房股回暖錢景如何**
https：//inews.hket.com/article/3281630
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