收息股策略跟進：中移動941兩個原因值得收集

中移動 （00941） 上月5G客近5億戶，股價靠穩，一度再上試50元水平，泰豐東方管理基金經理朱晉民（朱Sir）分析指，中移動業績已指會增加派息比率，反映盈利將溫和增長，6G消息未浮現算是有利，現價股息逾7厘，收集無拘，用1-2季分注收集，回報有機會達一成以上。
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https：//inews.hket.com/article/3281630
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