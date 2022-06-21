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港交所388股價破頂 短線、中線目標價一覽

港交所 （00388） 股價升逾1%，一度破頂高見366.6元，創月內新高，泰豐東方管理基金經理朱晉民（朱Sir）分析買賣策略，指其股價近7日跑贏大市，股價偏好反映港股不太差，股價亦有機會再升，不建議見升睇升，料升至380元水平自然阻力位會回落，不宜高追，下年才有機會升至400元。

 

**重溫《ET開市直擊》汽車股跑出可跟車？內房股回暖錢景如何**
https：//inews.hket.com/article/3281630

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港交所388股價破頂 短線、中線目標價一覽

港交所 （00388） 股價升逾1%，一度破頂高見366.6元，創月內新高，泰豐東方管理基金經理朱晉民（朱Sir）分析買賣策略，指其股價近7日跑贏大市，股價偏好反映港股不太差，股價亦有機會再升，不建議見升睇升，料升至380元水平自然阻力位會回落，不宜高追，下年才有機會升至400元。

 

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