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【潛力股精選】孫運喜：中國中藥（00570）

中國中藥（00570）收市報4.29元，升3.62%。《iMoney》主編孫運喜指，中國中藥已升越下降軌，並且突破前浪頂阻力位4.2元，今日更抽穿100天線，陰陽燭現倒轉鎚頭走勢，料短線或先回吐，但中線走勢轉佳。重要支持區為3.8元至4.2元之間，宜候回吐近此支持區方吸納，並以3.8元止蝕，可博整固後再上衝甚麼價位？立即點擊收看／收聽。→【即睇買賣策略】

 

*重溫《ET講股通》孫運喜：聚焦鮑威爾

https://inews.hket.com/article/3283307

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潛力股精選
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【潛力股精選】孫運喜：中國中藥（00570）

中國中藥（00570）收市報4.29元，升3.62%。《iMoney》主編孫運喜指，中國中藥已升越下降軌，並且突破前浪頂阻力位4.2元，今日更抽穿100天線，陰陽燭現倒轉鎚頭走勢，料短線或先回吐，但中線走勢轉佳。重要支持區為3.8元至4.2元之間，宜候回吐近此支持區方吸納，並以3.8元止蝕，可博整固後再上衝甚麼價位？立即點擊收看／收聽。→【即睇買賣策略】

 

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