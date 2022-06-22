【潛力股精選】孫運喜：中國中藥（00570）

潛力股精選

中國中藥（00570）收市報4.29元，升3.62%。《iMoney》主編孫運喜指，中國中藥已升越下降軌，並且突破前浪頂阻力位4.2元，今日更抽穿100天線，陰陽燭現倒轉鎚頭走勢，料短線或先回吐，但中線走勢轉佳。重要支持區為3.8元至4.2元之間，宜候回吐近此支持區方吸納，並以3.8元止蝕，可博整固後再上衝甚麼價位？立即點擊收看／收聽。→【即睇買賣策略】

*重溫《ET講股通》孫運喜：聚焦鮑威爾

https://inews.hket.com/article/3283307