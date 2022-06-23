【親子好去處】昂坪360夏季限定「360°元宇宙初體驗」　互動製作專屬NFT培養孩子創意思維

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元宇宙和NFT大行其道，今個夏天想和小朋友寓學習於玩樂，率先認識未來新趨勢？今集<<童學園>>和大家走出校園，一齊到昂坪360參加夏季限定活動「360°元宇宙初體驗」，遊走真實與虛擬世界，更可和子女共同製作專屬NFT，享受一個與別不同的親子時光。

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