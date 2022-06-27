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【香港回歸25周年系列】物流運轉　灣區機遇

回歸25年，港商更背靠大灣區及長三角的生產力，更愈來愈積極參與內銷市場。在內地生產科技及效率提升、內循環新機遇下，港商可如何把握。

 

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香港回歸25周年系列
今日 22:00
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【香港回歸25周年系列】物流運轉　灣區機遇

回歸25年，港商更背靠大灣區及長三角的生產力，更愈來愈積極參與內銷市場。在內地生產科技及效率提升、內循環新機遇下，港商可如何把握。

 

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【香港回歸25周年系列】首集6月26日10pm見
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