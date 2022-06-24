港股反彈科指續升　黃偉豪教你吼位入科網股（阿里巴巴、美團、網易）

阿里巴巴（09988）暫報114元，升逾5%；美團（03690）報195.6元，升逾1%；網易（09999）報146.6元，升近3%。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）謂，阿里巴巴近期雖勢佳，但螞蟻集團獲發金融牌仍未作實，目前股價亦已逼近116元至117元前高位，如未能升穿，有機會回調至103元至104元，故此現時宜先觀望，候回吐至104元至105元買入較值博，95元至96元止蝕，目標價睇120元以上。

黃偉豪續分析美團，早前反彈幅度較多，現正處於整固格局中，如回落至180元可部署，170元止蝕，若不跌穿此價位，屆時再上望睇位食糊。

網易近日因《暗黑破壞神：永生不朽》遊戲，未能如期於6月23日上線，盈利預期受影響下而股價急插，目前仍未收復多條移動平均線。如投資者142元買入仍可持有，135元止蝕，如不跌穿此價位，短期可博重上158元160元目標位。

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