香港家居博覽2022及第9屆優質寵物用品展正式開幕　平掃一站式優質用品

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一年一度的家居博覽和寵物用品展將於6月24日同步開幕，是次展覽為期三日，前者將展出不同系列的家居設備、裝修材料、設備及配件等，亦有不同的室內設計公司及設計名師在場，適合新舊業主前來參觀和選購新家具。後者則有各款寵物食品及用品等最新資訊，適合各主人前來搜括優質的寵物用品，當中更有一系列的活動讓大家贏取豐富的獎品。記得看到最後參加TOPick好物試用有獎遊戲，有機會贏得豐富禮品！

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