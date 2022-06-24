一年一度的家居博覽和寵物用品展將於6月24日同步開幕，是次展覽為期三日，前者將展出不同系列的家居設備、裝修材料、設備及配件等，亦有不同的室內設計公司及設計名師在場，適合新舊業主前來參觀和選購新家具。後者則有各款寵物食品及用品等最新資訊，適合各主人前來搜括優質的寵物用品，當中更有一系列的活動讓大家贏取豐富的獎品。記得看到最後參加TOPick好物試用有獎遊戲，有機會贏得豐富禮品！
×
直播中
一年一度的家居博覽和寵物用品展將於6月24日同步開幕，是次展覽為期三日，前者將展出不同系列的家居設備、裝修材料、設備及配件等，亦有不同的室內設計公司及設計名師在場，適合新舊業主前來參觀和選購新家具。後者則有各款寵物食品及用品等最新資訊，適合各主人前來搜括優質的寵物用品，當中更有一系列的活動讓大家贏取豐富的獎品。記得看到最後參加TOPick好物試用有獎遊戲，有機會贏得豐富禮品！
今日 20:30
×
香港家居博覽2022及第9屆優質寵物用品展正式開幕 平掃一站式優質用品
3:46
20:00 2022/06/23
6:57
18:00 2022/06/10
3:37
18:34 2022/06/09
14:25
19:07 2022/06/03
2:07
14:07 2022/06/02
6:50
17:55 2022/05/11
2:13
19:14 2022/05/10
2:29
19:56 2022/05/05
7:23
18:17 2022/04/27
5:15
16:15 2022/04/26
8:51
13:27 2022/04/25
4:42
17:53 2022/04/20
3:45
19:07 2022/02/16
1:55
10:00 2022/01/28
1:15
18:21 2022/01/26
1:28
18:21 2022/01/26