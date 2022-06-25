近年長駐內地發展，有「師奶殺手」之稱的陶大宇，因以獨特唱腔加上水潑手舞步跳唱劉德華的《倒轉地球》，紅遍網絡！昨日，陶大宇突襲屯門市廣場舉行「賞」見你快閃見面會，大派親筆簽名WeChat Pay HK精品！日前接受經濟日報《地產站》訪問，大談買樓投資心得，他又指在香港已置業，亦有考慮為工作移居內地，講到退休理想好去處，大宇哥原來鍾情某個國家！
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近年長駐內地發展，有「師奶殺手」之稱的陶大宇，因以獨特唱腔加上水潑手舞步跳唱劉德華的《倒轉地球》，紅遍網絡！昨日，陶大宇突襲屯門市廣場舉行「賞」見你快閃見面會，大派親筆簽名WeChat Pay HK精品！日前接受經濟日報《地產站》訪問，大談買樓投資心得，他又指在香港已置業，亦有考慮為工作移居內地，講到退休理想好去處，大宇哥原來鍾情某個國家！
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「師奶殺手」陶大宇大談買樓投資心得 大宇哥︰早已在香港買樓 有考慮移居內地！
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