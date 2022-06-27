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【ET財經早點1分鐘】夜期升185點 港股憧憬粉飾櫥窗效應 珍寶海鮮舫意外 新濠附屬澄清質疑

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【ET財經早點1分鐘】夜期升185點 港股憧憬粉飾櫥窗效應 珍寶海鮮舫意外 新濠附屬澄清質疑

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【ET財經早點1分鐘】夜期升185點 港股憧憬粉飾櫥窗效應 珍寶海鮮舫意外 新濠附屬澄清質疑
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今日 06:45
【ET財經早點1分鐘】夜期升185點 港股憧憬粉飾櫥窗效應 珍寶海鮮舫意外 新濠附屬澄清質疑
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【ET財經早點1分鐘】美國債息下試3厘 納指升夜期靠穩 德國警告 俄羅斯或引發歐洲能源市場崩潰
ET財經早點1分鐘
06:58 2022/06/24
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1:54
【ET財經早點1分鐘】道指跌47點 鮑威爾：有可能衰退 夜期升177點 金管局今晨再接86億港元
ET財經早點1分鐘
06:59 2022/06/23
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2:24
【ET財經早點1分鐘】Tesla升9%Meta跌4% 納指漲2.5% 夜期跌15點 金管局再接112億
ET財經早點1分鐘
07:00 2022/06/22
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2:22
【ET財經早點1分鐘】夜期升66點 金管局累接錢 1年期拆息突破3厘 前財長薩默斯：5年失業率5%才能壓住通脹
ET財經早點1分鐘
07:00 2022/06/21
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1:51
【ET財經早點1分鐘】夜期跌81點 中概股氣氛仍佳 儲局理事沃勒支持再加息0.75厘
ET財經早點1分鐘
06:52 2022/06/20
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1:45
【ET財經早點1分鐘】納指瀉4%創逾年半低 Tesla跌9% 夜期跌212點 摩通指英美有8成衰退風險
ET財經早點1分鐘
06:45 2022/06/17
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【ET財經早點1分鐘】儲局激進加息「安撫」市場 道指升303點 鮑威爾稱7月再加半厘或0.75厘 年底前或共加1.65厘
ET財經早點1分鐘
07:03 2022/06/16
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【ET財經早點1分鐘】美長債息曾越3.5厘 道指跌納指升 中概股指數反升7% 力撑夜期
ET財經早點1分鐘
07:01 2022/06/15
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【ET財經早點1分鐘】美債息11年高美滙20年高 道指曾瀉千點 夜期跌289點 阿里美股低港7%
ET財經早點1分鐘
06:53 2022/06/14
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【ET財經早點1分鐘】聯儲局周四勢將加息 遏40年來最高通脹 夜期急瀉369點 美2年債息破金融海嘯頂
ET財經早點1分鐘
06:45 2022/06/13
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【ET財經早點1分鐘】美5月通脹今晚揭盅 道指恐慌跌638點 夜期跌266點 中概股指數急瀉7%
ET財經早點1分鐘
06:48 2022/06/10
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【ET財經早點1分鐘】阿里美股升15% 騰訊ADR突破400元關 耶倫：未來幾周或調整對中國3000億美元關稅
ET財經早點1分鐘
06:50 2022/06/09
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【ET財經早點1分鐘】美債息回軟 道指急升264點 夜期抽升253點 中概股指數突破100天綫
ET財經早點1分鐘
06:51 2022/06/08
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【ET財經早點1分鐘】美債息再升穿3厘 道指僅升16點 日圓創20年低 兌港元再跌穿6算
ET財經早點1分鐘
06:50 2022/06/07
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【ET財經早點1分鐘】美團ADR發力 夜期挾升313點 周大福周四放榜 收入料近千億新高
ET財經早點1分鐘
06:51 2022/06/06
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【ET財經早點1分鐘】摩通CEO戴蒙警告 要為經濟颶風做準備 道指700點波幅 6月首日下跌
ET財經早點1分鐘
06:59 2022/06/02
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【ET財經早點1分鐘】拜登：抗擊通脹是儲局主要職責 道指跌222點 夜期跌260點
ET財經早點1分鐘
06:55 2022/06/01
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【ET財經早點1分鐘】夜期跌80點 中國官方PMI今揭盅 儲局理事沃勒撑 未來幾次會議各加息0.5厘
ET財經早點1分鐘
07:02 2022/05/31
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【ET財經早點1分鐘】滙豐ADR挑戰1個月高位 夜期漲百點 上海推重振經濟計畫 內銀谷放貸力度
ET財經早點1分鐘
06:45 2022/05/30
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