港股升穿兩萬二　突破100天線宜食糊？短炒＋長線策略速睇

道指周五飆升逾800點，港股今早承接美股升勢造好，半日升684點，收報報22403點，一舉升穿兩萬二及100天線21704點，獨立股評人譚智樂（Arnold）分析港股即市策略，指升穿100天線主張食糊，短炒以100天線作為落車位，勿估頂、估底；如想撈底做長線部署可分注收集。

**重溫《開市追揸沽》港股下半年策略部署 恒指目標+執倉貼士**

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