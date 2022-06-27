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信義系發盈警　信義玻璃（00868）、信義光能（00968）持貨鬆綁策略速覽

信義光能 （00968） 及信義玻璃 （00868） 齊發盈警，信義光能股價逆市急插逾半成，信義玻璃跟市升逾1%，獨立股評人譚智樂（Arnold）分析策略及前景，指股價已反映大部分負面因素，兩隻股今年明顯跑輸大市，持貨不建議溝貨，宜訂止蝕位，信義玻璃17.5元或現價止蝕；信義光能12.3元或現價止蝕。

 

**重溫《開市追揸沽》港股下半年策略部署  恒指目標+執倉貼士**
https：//inews.hket.com/article/3286619
 

今日 14:00
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信義系發盈警　信義玻璃（00868）、信義光能（00968）持貨鬆綁策略速覽

信義光能 （00968） 及信義玻璃 （00868） 齊發盈警，信義光能股價逆市急插逾半成，信義玻璃跟市升逾1%，獨立股評人譚智樂（Arnold）分析策略及前景，指股價已反映大部分負面因素，兩隻股今年明顯跑輸大市，持貨不建議溝貨，宜訂止蝕位，信義玻璃17.5元或現價止蝕；信義光能12.3元或現價止蝕。

 

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