快狗打車2246股價逆市急插　新股弱勢有咩啟示？

上周五首掛的快狗打車 （02246） 今日股價繼續逆市急插，一度跌逾一成，低見14.96元。半新股弱勢有咩啟示？獨立股評人譚智樂（Arnold）分析指，反映市況未完全百分百好轉，半新股一跌穿招股價市場即人心惶惶，出現「人踩人」事件，市場仍嫌估值貴，今日跌穿15.8元宜止蝕。
**重溫《開市追揸沽》港股下半年策略部署 恒指目標+執倉貼士**
https：//inews.hket.com/article/3286619
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