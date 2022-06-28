屋主對閣樓情有獨鍾，嚮往小複式布局。設計師Christin Lee為朗屏323呎單位保留一房間隔，同時在露台前加建40呎閣樓，確保上層及下層也有充足日光之餘，屋主還可將工作區移上閣樓。原位保留的廚房及浴室屬交屬標準，沒有任何改動。然而，大門前的開放式廚房，特別以生態板訂造多功能吧枱櫃連鞋櫃，配合新鋪的木紋地磚，打造私隱度更高的小複式新居。
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屋主對閣樓情有獨鍾，嚮往小複式布局。設計師Christin Lee為朗屏323呎單位保留一房間隔，同時在露台前加建40呎閣樓，確保上層及下層也有充足日光之餘，屋主還可將工作區移上閣樓。原位保留的廚房及浴室屬交屬標準，沒有任何改動。然而，大門前的開放式廚房，特別以生態板訂造多功能吧枱櫃連鞋櫃，配合新鋪的木紋地磚，打造私隱度更高的小複式新居。
今日 12:00
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【「你」想裝修】年輕夫婦花$5.5萬起40呎閣樓 323呎朗屏一房小複式《火影忍者》助陣
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