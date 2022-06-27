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【ET講股通】梁耀康：騰訊弱無礙港股

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00：30 - 港股今日市況速覽　騰訊 （00700） 股價由升轉跌
01：25 - A股上證造好帶動港股　留意美國7月中通脹數據
03：20 - Naspers沽出騰訊 （00700） 消息解讀　限制騰訊股價短期表現
06：25 - 騰訊 （00700） 股價料見阻力
07：12 - 落後股小米 （01810） 、舜宇光學 （02382） 炒上
08：35 - 港股向上動力大　騰訊消息無礙港股向上
09：05 - 金蝶國際 （00268） 買入要訂好止蝕位
09：50 - 港股短期上望22500點
10：25 - 小米 （01810） 上望目標價分析
11：40 - 法改委助攻　中糧家佳康 （01610） 值得留意
12：37 - 煤炭價格不錯　短期上望前高位、失近幾日低位止蝕
14：43 - 潛力股推介：特步國際 （01368）
17：45 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 幾錢可買入？
22：18 - 觀眾問股：中國神華 （01088） 點睇？
24：40 - 觀眾問股：特步國際 （01368） 13.72元買入　可以上望幾多止賺？
27：02 - 港股短期突破目標睇22500點　如升穿上望25000點
28：14 - 港股收市市況速報

ET講股通
今日 15:30
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【ET講股通】梁耀康：騰訊弱無礙港股

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01：25 - A股上證造好帶動港股　留意美國7月中通脹數據
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07：12 - 落後股小米 （01810） 、舜宇光學 （02382） 炒上
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09：05 - 金蝶國際 （00268） 買入要訂好止蝕位
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11：40 - 法改委助攻　中糧家佳康 （01610） 值得留意
12：37 - 煤炭價格不錯　短期上望前高位、失近幾日低位止蝕
14：43 - 潛力股推介：特步國際 （01368）
17：45 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 幾錢可買入？
22：18 - 觀眾問股：中國神華 （01088） 點睇？
24：40 - 觀眾問股：特步國際 （01368） 13.72元買入　可以上望幾多止賺？
27：02 - 港股短期突破目標睇22500點　如升穿上望25000點
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