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00：30 - 港股今日市況速覽 騰訊 （00700） 股價由升轉跌
01：25 - A股上證造好帶動港股 留意美國7月中通脹數據
03：20 - Naspers沽出騰訊 （00700） 消息解讀 限制騰訊股價短期表現
06：25 - 騰訊 （00700） 股價料見阻力
07：12 - 落後股小米 （01810） 、舜宇光學 （02382） 炒上
08：35 - 港股向上動力大 騰訊消息無礙港股向上
09：05 - 金蝶國際 （00268） 買入要訂好止蝕位
09：50 - 港股短期上望22500點
10：25 - 小米 （01810） 上望目標價分析
11：40 - 法改委助攻 中糧家佳康 （01610） 值得留意
12：37 - 煤炭價格不錯 短期上望前高位、失近幾日低位止蝕
14：43 - 潛力股推介：特步國際 （01368）
17：45 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 幾錢可買入？
22：18 - 觀眾問股：中國神華 （01088） 點睇？
24：40 - 觀眾問股：特步國際 （01368） 13.72元買入 可以上望幾多止賺？
27：02 - 港股短期突破目標睇22500點 如升穿上望25000點
28：14 - 港股收市市況速報
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00：30 - 港股今日市況速覽 騰訊 （00700） 股價由升轉跌
01：25 - A股上證造好帶動港股 留意美國7月中通脹數據
03：20 - Naspers沽出騰訊 （00700） 消息解讀 限制騰訊股價短期表現
06：25 - 騰訊 （00700） 股價料見阻力
07：12 - 落後股小米 （01810） 、舜宇光學 （02382） 炒上
08：35 - 港股向上動力大 騰訊消息無礙港股向上
09：05 - 金蝶國際 （00268） 買入要訂好止蝕位
09：50 - 港股短期上望22500點
10：25 - 小米 （01810） 上望目標價分析
11：40 - 法改委助攻 中糧家佳康 （01610） 值得留意
12：37 - 煤炭價格不錯 短期上望前高位、失近幾日低位止蝕
14：43 - 潛力股推介：特步國際 （01368）
17：45 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 幾錢可買入？
22：18 - 觀眾問股：中國神華 （01088） 點睇？
24：40 - 觀眾問股：特步國際 （01368） 13.72元買入 可以上望幾多止賺？
27：02 - 港股短期突破目標睇22500點 如升穿上望25000點
28：14 - 港股收市市況速報
【ET講股通】梁耀康：騰訊弱無礙港股
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