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【活得健康啲】理大實測縮骨遮防紫外線強度測試　$49.9平價傘可擋99.95%UVA

夏日炎炎，出門在外手袋中總會有一把用來遮擋太陽光的摺傘。但究竟哪款摺傘最能有效遮光？不同顏色及物料又會否影響阻隔紫外線的功效？TOPick節目《活得健康啲》在今個夏天，邀請香港理工大學應用物理學系專任導師蔡紹康博士，實測7款摺傘遮光功效，並總結揀傘心得，不妨參考一下。

全文：https://topick.hket.com/article/3286886

活得健康啲
今日 10:00
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