【ET財智Talk】美滙、日圓走勢分析　ATFX林銘添為你推介外滙「交叉盤」　今晚8時見！

市場對美滙走勢看法兩極，有分析料美國經濟衰退憂慮升溫，料美滙受壓，惟歐元、英磅、日圓走弱，避險情緒升溫，令美滙呈強，美滙何去何從？《ET財智Talk》請來ATFX 亞太區首席分析師林銘添（Martin），為大家分析外滙部署。

《ET財智TALK》逢周一晚上於本網網站播出，主持顧芷筠（Debby）每集邀請不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢，為投資策略作最佳部署。