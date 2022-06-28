將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
中國銀行3988除淨後可部署買入？2個可行買入價位即睇

中國銀行 （03988） 下月7日除淨，今日股價升逾1%，如想低位吸納收息，是否可於除淨後部署買入？華盛証券證券分析師聶振邦（聶sir）分析策略，指除淨後沽壓會明顯，可等靠穩才買入，料除淨後將跌穿3元，守2.9元才買入，如失守等2.75至2.8元才考慮吸納。

 

**重溫《ET開市直擊》恒指能否企穩兩萬二？解讀騰訊遭減持影響多大**
https：//inews.hket.com/article/3287626

 

今日 13:58
詳情
×

中國銀行3988除淨後可部署買入？2個可行買入價位即睇

中國銀行 （03988） 下月7日除淨，今日股價升逾1%，如想低位吸納收息，是否可於除淨後部署買入？華盛証券證券分析師聶振邦（聶sir）分析策略，指除淨後沽壓會明顯，可等靠穩才買入，料除淨後將跌穿3元，守2.9元才買入，如失守等2.75至2.8元才考慮吸納。

 

**重溫《ET開市直擊》恒指能否企穩兩萬二？解讀騰訊遭減持影響多大**
https：//inews.hket.com/article/3287626

 