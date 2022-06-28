中國銀行3988除淨後可部署買入？2個可行買入價位即睇

中國銀行 （03988） 下月7日除淨，今日股價升逾1%，如想低位吸納收息，是否可於除淨後部署買入？華盛証券證券分析師聶振邦（聶sir）分析策略，指除淨後沽壓會明顯，可等靠穩才買入，料除淨後將跌穿3元，守2.9元才買入，如失守等2.75至2.8元才考慮吸納。
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https：//inews.hket.com/article/3287626
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