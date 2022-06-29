【ET開市直擊】（精華）今日期指結算 港股要先食糊？

今日期指結算，港股是否止賺機候？獨立股評人唐牛指，炒七一回歸概念可先食糊，恒指19000點至少為半位低位，上證指數見3400點，對港股有支持，如第二季內地GDP為正數，對A股及港股均利好，目前港股走勢不太跟美股，「東升西沉」格局已形成，除非再有黑天鵝事件，或新冠疫情再爆發，否則港股應已見底。

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盤點值博受惠股**

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