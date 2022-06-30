友邦有望重上90元？下半年友邦1299、滙豐0005點炒

環球步入加息周期，金融股下半年可否部署？瑭明資本董事曾啟邦（Rex）分析金融股策略，指滙豐 （00005） 不跟美國10年期債息升，即使恒指升時資金未必揀，55至57元會見頂，炒破幅更好；寧可買友邦 （01299） ，憧憬通關有利保單業務，有機會再挑戰高位，可上望90元。
**重溫《ET開市直擊》展望下半年港股、美股前景 有咩心水股推介？**
https：//inews.hket.com/article/3289777
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