【地產站Weekly Talk】港人上車難 梁志堅：須從土地改劃及精簡部門等入手解決問題

地產站Weekly Talk

香港回歸25年來，樓市經歷數次危機，但過後依舊能重上高峰，隨著樓價不斷反彈，普羅大眾負擔能力漸跟不上樓價上升速度，衍生一代港人上車難題。身兼地產建設商會執委會主席梁志堅接受本報專訪指，政府須從土地改劃及精簡部門等方向加快房屋供應，以解決市民上車問題。

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