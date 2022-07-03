現今很多孩子在高壓家庭中成長，導致小朋友及青少年自殺個案上升，資深戲劇大師甄詠蓓（Olivia）為提升外界對孩子精神健康的關注，聯同中環大館合辦藝術活動，希望透過藝術教育去幫助孩子表達自我，培育創意及鍛煉毅力。
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現今很多孩子在高壓家庭中成長，導致小朋友及青少年自殺個案上升，資深戲劇大師甄詠蓓（Olivia）為提升外界對孩子精神健康的關注，聯同中環大館合辦藝術活動，希望透過藝術教育去幫助孩子表達自我，培育創意及鍛煉毅力。
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現今很多孩子在高壓家庭中成長，導致小朋友及青少年自殺個案上升，資深戲劇大師甄詠蓓（Olivia）為提升外界對孩子精神健康的關注，聯同中環大館合辦藝術活動，希望透過藝術教育去幫助孩子表達自我，培育創意及鍛煉毅力。
【湊得輕鬆啲】5大教養法提升孩子抗壓力 戲劇大師甄詠蓓︰家是最好的避風港
現今很多孩子在高壓家庭中成長，導致小朋友及青少年自殺個案上升，資深戲劇大師甄詠蓓（Olivia）為提升外界對孩子精神健康的關注，聯同中環大館合辦藝術活動，希望透過藝術教育去幫助孩子表達自我，培育創意及鍛煉毅力。
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