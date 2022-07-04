環球步入加息周期，罕見出現股債雙殺，債市現大規模資金外流，現市況哪些債劵品種防守性力較強？選債券有甚麼因素要考慮？《ET財智Talk》請來霸菱香港分銷業務總監劉偉達（Victor）為大家嚴選3類債劵，並提供選債券貼士。
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環球步入加息周期，罕見出現股債雙殺，債市現大規模資金外流，現市況哪些債劵品種防守性力較強？選債券有甚麼因素要考慮？《ET財智Talk》請來霸菱香港分銷業務總監劉偉達（Victor）為大家嚴選3類債劵，並提供選債券貼士。
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【ET財智Talk】加息周期債市點睇？霸菱劉偉達嚴選3類債劵
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