【「你」想裝修】450呎戶大翻新！客廳4大分區滿足在家工作與娛樂 美式Cafe位+日式和室享「Chill」嘆生活

「你」想裝修

鐵路盤一向大受市場追捧，今集《你想裝修》有設計師帶大家來到將軍澳廣場，參觀其中一個2房單位。是次介紹的設計單位的戶主，由外國回流香港，正因疫情持續在家工作三年，為提升生活質素，及迎合生活和工作需要，二手買入此單位作婚後新居，並請來設計師司徒小姐為單位大翻新，新裝修採用不同的風格區分空間，還有很多打卡位，既有美式Cafe，也有日式和室，讓戶主居家抗疫如置身旅行一般，整體風格走輕奢工業風設計。