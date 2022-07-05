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商湯（00020）股價跌到怕 想入市撈貨有咩要注意？

商湯 （00020） 部份上市限售股份解禁，觸發股價大瀉，繼上周四（30日）急挫47%後，周一（4日）再跌18%，青姐對商湯業務長綫仍然看好，想知有咩入市策略？請收看今集《青姐話》。

 

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商湯（00020）股價跌到怕 想入市撈貨有咩要注意？

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