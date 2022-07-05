【港足男神】香港運動員遇逆境迎難而上　安永佳跨越挑戰黃威冷靜應對困難

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香港足球隊兩大男神安永佳和黃威近日人氣急升，成為廣告界新寵兒，安永佳和黃威昨日（4日）拍住上齊齊出席品牌活動。

踢足球為安永佳和黃威的拿手好戲，轉戰模界的二人暫離球場接受TOPick的甫士大比拼，在鏡頭前以最Chok一面擺出不同甫士。你最喜歡那款甫士？

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記者：梁樂欣