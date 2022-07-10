【湊得輕鬆啲】幼園已識加減乘除法　王錦輝小一生跳級小四爸爸分享資優教育法

孩子擁有天賦亦需要適當的家庭及學校培育。今年7歲的陳心信，自小熱愛數學和閱讀，未上小學已跟著就讀中學的哥哥玩數學遊戲，樂此不彼，又跟父母一起享受書香。升上小一後，心信自覺程度較淺，主動向校方提出跳級，而學校在經過資優評估及輔導後，最終讓心信在新學年跳級至小四，校方亦不排除未來會讓她繼續跳級。
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孩子擁有天賦亦需要適當的家庭及學校培育。今年7歲的陳心信，自小熱愛數學和閱讀，未上小學已跟著就讀中學的哥哥玩數學遊戲，樂此不彼，又跟父母一起享受書香。升上小一後，心信自覺程度較淺，主動向校方提出跳級，而學校在經過資優評估及輔導後，最終讓心信在新學年跳級至小四，校方亦不排除未來會讓她繼續跳級。
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孩子擁有天賦亦需要適當的家庭及學校培育。今年7歲的陳心信，自小熱愛數學和閱讀，未上小學已跟著就讀中學的哥哥玩數學遊戲，樂此不彼，又跟父母一起享受書香。升上小一後，心信自覺程度較淺，主動向校方提出跳級，而學校在經過資優評估及輔導後，最終讓心信在新學年跳級至小四，校方亦不排除未來會讓她繼續跳級。
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孩子擁有天賦亦需要適當的家庭及學校培育。今年7歲的陳心信，自小熱愛數學和閱讀，未上小學已跟著就讀中學的哥哥玩數學遊戲，樂此不彼，又跟父母一起享受書香。升上小一後，心信自覺程度較淺，主動向校方提出跳級，而學校在經過資優評估及輔導後，最終讓心信在新學年跳級至小四，校方亦不排除未來會讓她繼續跳級。
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