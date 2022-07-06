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晶片股未脫弱勢 中芯（00981）幾時可翻身？

近期全球晶片股走勢偏弱，中芯國際 （00981） 由6月份高位19.38元回落至今，未見有太大反彈動力，溫傑亦指中芯撈貨未是時候，至於詳細原因，請收看今集《溫股知新》。

 

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晶片股未脫弱勢 中芯（00981）幾時可翻身？

近期全球晶片股走勢偏弱，中芯國際 （00981） 由6月份高位19.38元回落至今，未見有太大反彈動力，溫傑亦指中芯撈貨未是時候，至於詳細原因，請收看今集《溫股知新》。

 