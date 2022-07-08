【地皮檢閱】市建局西營盤地下周一截標 華坊梁沛泓︰考慮加息因素後估值調低約1成

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市建局旗下西營盤崇慶里/桂香街發展項目將於下周一（11日）截標。華坊諮詢評估有限公司資深董事梁沛泓認為，地皮屬於港島罕有供應之一，估計落成後開售呎價可達3.2萬元，惟地皮的景觀則稍遜。而考慮近日加息因素後，他調低估值約1成至約13.8億到14.5億元。