【地區‧人‧情】唔敢自稱「兩餸飯Ali」！Husky︰我想向搞笑藝人發展 拍攝綜藝節目帶歡樂俾人

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俊男美女盡在民間，近年由網民發掘而冒起的民間靚仔靚女多不勝數，其中因貌似AK@MIRROR成員的荃灣豬肉切割員劉宋威（威威）紅爆師奶界，再有新晉街市靚仔「賣魚MC」，其後網民再發掘深水埗「兩餸飯Ali」。而被稱為「兩餸飯Ali」的美女，原名Husky，實情是深水埗喜記潮州鹵水飯店太子女，因留有一頭綠色長髮及穿上緊身上衣，被網民瘋傳她落舖夾餸的照片，大讚她與女神李佳芯（Ali）有幾分相似，性感得來帶有「叛逆版Ali」感覺！