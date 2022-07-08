【理財Star Talk】林溥來投資有道大圍物業持貨兩年升近200萬　按階段培養1歲兒子基本理財概念

理財Star Talk

由擔任補習名師到電視節目主持人，「Patrick Sir」這一個名稱相信大家都不陌生。林溥來（Patrick）於2021年榮升成為爸爸，兒子Preemo今年1歲，這位一向投資精明的新手爸爸，十分著重理財教育，現階段已透過各種生活細節教導兒子學會「珍惜」，從概念入手培養兒子理財。而早年已持有地產代理牌照的他，雖然牌照已經過期，但他亦已報考地產代理考試，有意日後在地產行業發展。