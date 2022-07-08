友邦1299隨時重上90元？睇實呢個位能否突破

中銀及恒生早前發表有關下半年投資展望，兩行同樣將友邦保險（01299）列為首選股。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）亦認同友邦前景並不差，但亦需要有其他消息配合，如果想中長線買入不需過早訂立上下限位置。至於有貨短線買賣的投資者就要留意股價走勢，如果能夠突破日前86元水平就可以上望至88－90元作目標，跌穿84元就可以先止賺賣出。

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