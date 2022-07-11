國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，本港誕生93名45分滿分狀元。其中耀中國際學校亦出產2名狀元，兩人都將赴外國升學，尋找未來發展路向。
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國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，本港誕生93名45分滿分狀元。其中耀中國際學校亦出產2名狀元，兩人都將赴外國升學，尋找未來發展路向。
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國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，本港誕生93名45分滿分狀元。其中耀中國際學校亦出產2名狀元，兩人都將赴外國升學，尋找未來發展路向。
【童學園】耀中誕2狀元疫下應考壓力大 分享兩大備試貼士從錯誤中學習
國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，本港誕生93名45分滿分狀元。其中耀中國際學校亦出產2名狀元，兩人都將赴外國升學，尋找未來發展路向。
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