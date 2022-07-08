【潛力股精選】梁耀康：中國高速傳動（00658）

潛力股精選

中國高速傳動（00658）收市報5.07元，升7.64%。此新能源相關股專營風電渦輪機及齒輪傳動裝置。獨立股評人梁耀康分析指，內地將加大光伏及風電投資，加上提早發行明年專項債，要達成碳中和目標，新能源相關股可爭取更多投資資金，此上游設備股料可受惠。此外，原材料價格回落，對其毛利率回穩和盈利應有改善。走勢上突破4月前高位，上望及止蝕位怎分析？立即點擊收看／收聽。→【即睇買賣策略】

*重溫《ET講股通》梁耀康： 提早發專項債振經濟

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