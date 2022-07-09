位於土瓜灣的新樓盤瑧尚的基座商場——U PLACE正式開幕！U PLACE由市區重建局及建華資產管理有限公司攜手創造，融入各式餐飲及打卡元素，打造薈萃美饌的慢活天地，成為土瓜灣嶄新多元化的朝食地標。商場特意引入六大餐廳進駐，集合新派中菜、時尚西式料理、懷舊港式美食、人氣Cafe等等，更有不少打卡位，以下為大家一一介紹！
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位於土瓜灣的新樓盤瑧尚的基座商場——U PLACE正式開幕！U PLACE由市區重建局及建華資產管理有限公司攜手創造，融入各式餐飲及打卡元素，打造薈萃美饌的慢活天地，成為土瓜灣嶄新多元化的朝食地標。商場特意引入六大餐廳進駐，集合新派中菜、時尚西式料理、懷舊港式美食、人氣Cafe等等，更有不少打卡位，以下為大家一一介紹！
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【直擊新場】土瓜灣全新朝食商場U PLACE正式開幕 6大餐廳進駐 仲有多個打卡位
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