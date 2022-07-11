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【TOPick診症室】幼童蛀牙可影響恆齒生長　 港大牙醫拆解如何減慢蛀牙方法

招曉進接受《TOPick診症室》時分析兒童蛀牙情況，指常見的蛀牙原因是因為飲食習慣不良、飲食次數頻密、刷牙不乾淨等，而兩、三歲的幼童如繼續喝母乳或含著奶瓶睡覺，亦就很容易會出現蛀牙情況。他又說，蛀牙情況如令細菌進入牙髓，牙腳位置會現生膿的徵狀，出現疑似水泡，即口腔炎症之一的牙瘡。
全文即看：https://topick.hket.com/article/3294718

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【TOPick診症室】幼童蛀牙可影響恆齒生長　 港大牙醫拆解如何減慢蛀牙方法

招曉進接受《TOPick診症室》時分析兒童蛀牙情況，指常見的蛀牙原因是因為飲食習慣不良、飲食次數頻密、刷牙不乾淨等，而兩、三歲的幼童如繼續喝母乳或含著奶瓶睡覺，亦就很容易會出現蛀牙情況。他又說，蛀牙情況如令細菌進入牙髓，牙腳位置會現生膿的徵狀，出現疑似水泡，即口腔炎症之一的牙瘡。
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【TOPick診症室】幼童蛀牙可影響恆齒生長　 港大牙醫拆解如何減慢蛀牙方法
TOPick診症室
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