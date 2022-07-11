比亞迪1211股價下試300元　跌到幾錢宜止蝕？

比亞迪 （01211） 股價急挫逾6%，更一度低見299.6元，失守300元關。比亞迪現大陰燭，跌穿10天線及20天線，獨立股評人譚智樂（Arnold）分析指，小時圖已跌穿幾天的橫行區間，現時持貨要於300元止蝕，有機會走V型深度調整，只能長線為主，如未能分注吸納不宜現價出手。
環球聚焦美國CPI出爐 澳門全面封賭場影響多大？重溫《開市追揸沽》
https：//inews.hket.com/article/3297803
比亞迪 （01211） 股價急挫逾6%，更一度低見299.6元，失守300元關。比亞迪現大陰燭，跌穿10天線及20天線，獨立股評人譚智樂（Arnold）分析指，小時圖已跌穿幾天的橫行區間，現時持貨要於300元止蝕，有機會走V型深度調整，只能長線為主，如未能分注吸納不宜現價出手。
環球聚焦美國CPI出爐 澳門全面封賭場影響多大？重溫《開市追揸沽》
https：//inews.hket.com/article/3297803
比亞迪 （01211） 股價急挫逾6%，更一度低見299.6元，失守300元關。比亞迪現大陰燭，跌穿10天線及20天線，獨立股評人譚智樂（Arnold）分析指，小時圖已跌穿幾天的橫行區間，現時持貨要於300元止蝕，有機會走V型深度調整，只能長線為主，如未能分注吸納不宜現價出手。
環球聚焦美國CPI出爐 澳門全面封賭場影響多大？重溫《開市追揸沽》
https：//inews.hket.com/article/3297803