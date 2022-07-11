幣市今年現重災，比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ethereum）半年內暴跌逾一半，幣市走勢、周期怎拆解？比特幣2年後會再爆升？前景點睇？《ET財智Talk》請來幣市專家、香港程式交易研究中心聯合創辦人蔡嘉民（CALVIN）為你用3大指標預測幣市走向，兼提供加密貨幣投資建議。
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幣市今年現重災，比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ethereum）半年內暴跌逾一半，幣市走勢、周期怎拆解？比特幣2年後會再爆升？前景點睇？《ET財智Talk》請來幣市專家、香港程式交易研究中心聯合創辦人蔡嘉民（CALVIN）為你用3大指標預測幣市走向，兼提供加密貨幣投資建議。
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【ET財智Talk】比特幣2年後再爆升？幣市專家蔡嘉民3大指標預測幣市走向
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