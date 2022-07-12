「希望他將來可以照顧自己」，這是Andy和Carrie對罕見病兒子的最大期望。現年18歲、外表俊朗的陳方宇，4個月大時確診患上「結節性硬化症」，早期經常抽筋，隨年紀增長，體內腫瘤不斷增生，分佈在腦、心臟、腎。他同時患自閉症、中度智障，發展遲緩，不時大叫，難以自控。為親自教方宇走路、說話，Andy辭職做「湊仔公」，但他無悔「男主內、女主外」，並大讚兒子「好堅」，給他動力走下去。
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「希望他將來可以照顧自己」，這是Andy和Carrie對罕見病兒子的最大期望。現年18歲、外表俊朗的陳方宇，4個月大時確診患上「結節性硬化症」，早期經常抽筋，隨年紀增長，體內腫瘤不斷增生，分佈在腦、心臟、腎。他同時患自閉症、中度智障，發展遲緩，不時大叫，難以自控。為親自教方宇走路、說話，Andy辭職做「湊仔公」，但他無悔「男主內、女主外」，並大讚兒子「好堅」，給他動力走下去。
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【活得健康啲】男主內女主外教罕見病兒說話走路 爸爸無悔辭職冀兒子能自己照顧自己
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